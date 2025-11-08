Inter-Frattesi, a gennaio può essere addio

Dalla promessa di rinnovo in estate a un addio che può concretizzarsi a gennaio: Inter e Frattesi sono sempre più lontani. Secondo La Gazzetta dello Sport, con l'apertura del calciomercato invernale, il centrocampista azzurro avrebbe infatti in mente di chiedere la cessione al club nerazzurro con l'intenzione di riconquistare spazio anche nella Nazionale di Gattuso. n estate Napoli, Juventus e Roma ci avevano provato, ma l'obiettivo dell'Inter sarebbe quello di non cedere il giocatore a una diretta concorrente per lo scudetto.