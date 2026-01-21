Inter, il post-Sommer è già iniziato? Incontro con l'agente del Dibu Martinez

© Getty Images
Dalla Svizzera all'Argentina. Un giro del mondo per la porta dell'Inter, che nell'estate 2026 potrebbe passare dall'essere presidiata da Yann Sommer, in scadenza di contratto, ai guanti sicuri del Dibu Martinez.
Il portiere campione del Mondo, 33 anni, è nella lista dei dirigenti nerazzurri per il futuro fra i pali. La novità è che, come riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di martedì 20 gennaio c'è stato un incontro fra alcuni dirigenti dell'Inter e il fratello e agente di Emiliano Martinez.
La volontà del club sarebbe dunque quella di puntare su un altro profilo di esperienza, per il quale la proposta di eventuale ingaggio potrebbe toccare i 4 milioni più bonus all'anno. L'incontro, ad ogni modo, certifica l'interesse concreto dell'Inter per il Dibu.