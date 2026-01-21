Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter, il post-Sommer è già iniziato? Incontro con l'agente del Dibu Martinez

21 Gen 2026 - 21:13
© Getty Images

© Getty Images

Dalla Svizzera all'Argentina. Un giro del mondo per la porta dell'Inter, che nell'estate 2026 potrebbe passare dall'essere presidiata da Yann Sommer, in scadenza di contratto, ai guanti sicuri del Dibu Martinez.

Il portiere campione del Mondo, 33 anni, è nella lista dei dirigenti nerazzurri per il futuro fra i pali. La novità è che, come riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di martedì 20 gennaio c'è stato un incontro fra alcuni dirigenti dell'Inter e il fratello e agente di Emiliano Martinez.

La volontà del club sarebbe dunque quella di puntare su un altro profilo di esperienza, per il quale la proposta di eventuale ingaggio potrebbe toccare i 4 milioni più bonus all'anno. L'incontro, ad ogni modo, certifica l'interesse concreto dell'Inter per il Dibu. 

mercato
inter
dibu martinez

Ultimi video

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

01:38
Calciomercato live

Calciomercato live

00:10
MCH FABBIAN ARRIVO ALLA FIORENTINA 20/1 MCH

Fiorentina, Fabbian è arrivato al Viola Park: ora visite e firma

00:50
Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

Juve, niente Mateta: per l'attacco c'è un preferito

01:00
Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

01:17
Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

Roma-Milan sul mercato: Bailey sblocca il sogno Zirkzee

01:01
Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

01:07
Il calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime della giornata

01:20
Milan e Roma, il mercato

Il mercato di Milan e Roma

00:55
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO NAPOLI 19/1 SRV

Il mercato del Napoli: obiettivo En-Nesyri, per Lucca ipotesi Pisa

01:00
CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

I più visti di Mercato

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Calciomercato live

Calciomercato live

CLIP MN OK ACCOMANDO SU MERCATO JUVENTUS 19/1 SRV

Il mercato della Juventus: passi avanti per Mateta

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Mercato: Conte sfida la Juve per due obiettivi in attacco

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:13
Inter, il post-Sommer è già iniziato? Incontro con l'agente del Dibu Martinez
21:07
Juve, incontro in sede con l'agente di Kessie: torna in Italia?
21:03
Juve, senti Spalletti: "Contratto? Pagherei io per vivere serate come queste"
20:53
Juventus, Chiellini: "Valutiamo un rinforzo in attacco, difficile intervenire a gennaio"
19:31
Bove torna a giocare: ufficiale il trasferimento al Watford