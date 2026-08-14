Manchester City, pronti 120 milioni per Enzo Fernandez

14 Ago 2026 - 11:49
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Dopo settimane di piccoli movimenti, il Manchester City sembra essere pronto a fare il passo decisivo verso Enzo Fernandez. I Citizens, infatti, si sarebbero convinti di presentare, entro la giornata di venerdì, una super offerta da 120 milioni per il centrocampista del Chelsea, raggiungendo in questo modo la richiesta iniziale dei Blues. A muovere lo scacchiere ci sarebbe proprio Enzo Maresca, ex allenatore del Chelsea, oggi al Manchester City, che vuole a tutti i costi riabbracciare in rosa l'argentino. 

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