Milan, sono due i nomi per la fascia: torna di moda Tavares, resiste Zalewski

14 Ago 2026 - 12:37
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Tra i rinforzi chiesti da Amorim a Cardinale in occasione del summit andato in scena nella giornata di giovedì a Milanello c'è anche un esterno di sinistra. D'altronde Estupinian è sul mercato e Bartesaghi sembra non convincere ancora pienamente il portoghese. Al momento i nomi in ballo sono due: Nuno Tavares e Nicola Zalewski. Il primo, già accostato ai rossoneri in passato, è sotto contratto fino al 2029 con la Lazio. L'ex Inter invece potrebbe lasciare l'Atalanta: attenzione a un possibile scambio con al centro il polacco e Ricci che piace molto a Sarri.  

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