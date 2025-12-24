Inter, De Vrij seguito dal Barcellona

Il Barcellona cerca un difensore nel mercato di gennaio. L'infortunio di Christensen e l'assenza a tempo indeterminato di Araujo spinge i blaugrana a cercare un centrale. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo nella lista del Barca ci sarebbe anche Stefan De Vrij. Il difensore dell'Inter ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e ha chiesto a Chivu più spazio per non perdere il posto al Mondiale della prossima estate. Per questo gli spagnoli hanno messo gli occhi sull'esperto centrale olandese, fiutando la possibile occasione. Gli altri candidati per la difesa del Barca sarebbero due argentini: Nicolas Otamendi e Marcos Senesi.