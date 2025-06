Inter, confermato il piano per Zalewski: sarà riscattato

Nicola Zalewski e l'Inter avanti insieme. Il duttilissimo polacco è arrivato a Milano in prestito dalla Roma nel mercato di gennaio. Dopo prestazioni convincenti condite da gol e assist il suo riscatto per 6 milioni circa sembrava scontato, poi il terremoto che ha sconquassato il mondo Inter post Monaco sembrava aver rimesso tutto in dubbio. Alla fine però, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Zalewski rimarrà all'Inter: i nerazzurri eserciteranno l'opzione di acquisto.