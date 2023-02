Inter, Calhanoglu leader imprescindibile: il rinnovo dopo la Champions col Porto

INTER

Per il management interista il primo obiettivo è prolungare il contratto con il centrocampista turco

© Getty Images Ora che Brozovic è tornato, Calhanoglu è pronto a tornare al suo posto. E già lo ha fatto nei minuti finali del derby vinto grazie anche al suo assist. Ma di certo lo rivedremo ancora in cabina di regia, in quel ruolo ricoperto per l'assenza del croato in cui ha dimostrato di sentirsi pienamente a suo agio. Da mezzala era una certezza, da regista si è confermato tale, allargando i suoi orizzonti e quelli dell'Inter. Nessun dualismo con il compagno di squadra, i tanti impegni richiedono giocatori multitasking. E Inzaghi ne può approfittare e gioire. Detto poi del particolare rapporto che divide (non certo lega) il turco con gli ex colleghi-compagni milanisti, il derby ha confermato ancora una volta che dal punto di vista qualitativo e quantitativo il turco è fondamentale. Se i numeri certificano un impatto raramente tanto incisivo per un centrocampista (11 gol e 19 assist in 74 apparizioni con la maglia nerazzurra) è la leadearship conquistata sul campo, leadership tecnica e caratteriale, a certificarne l'imprescindibilità.

Ecco perché la dirigenza nerazzurra ha una missione su tutte al momento: concludere quanto prima il rinnovo di contratto, visto che Calhanoglu andrà in scadenza nel 2024. Visto che il caso Skriniar ha inevitabilmente lasciato pensieri e dispiaceri, Marotta ha avuto il via libera dal presidente Zhang per trattare al rialzo un accordo che andrà a ritoccare al rialzo l'attuale stipendio vicino ai 5 milioni annui. L'appuntamento è fissato per fine mese o al più a dopo gli ottavi di Champions contro il Porto. Il management nerazzurro, per quanto già nella trattativa con Skriniar la società si sia spinta molto in là, è convinto che la centralità del ruolo (o dei ruoli) ricoperto dal turco meriti uno sforzo supplementare. Diverso, superiore. Perché Calhanoglu è un asset veramente centrale e fondamentale del progetto interista.