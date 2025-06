Inter-Bonny, ci siamo quasi: club al lavoro per limare i bonus

Ange-Yoann Bonny si avvicina all'Inter. In settimana ci sarà un incontro tra il Parma e i nerazzurri per ultimare l'accordo per il trasferimento alla coorte di Chivu del centravanti francese. L'operazione sarà impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni di euro. Da definire la questione legata ai bonus, che il Parma vorrebbe facilmente raggiungibili mentre l'Inter diversificati. Le sensazioni sono positive e la fumata bianca potrebbe arrivare già in settimana.