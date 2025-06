Stroppa: "Cavalcata straordinaria con Cremonese, riparto da Venezia"

"Con la Cremonese è stata una cavalcata straordinaria, culminata con la promozione. Ora inizia un'altra esperienza a Venezia". Così Giovanni Stroppa, artefice della promozione in Serie A della Cremonese, ospite Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla prossima avventura che lo vedrà protagonista sulla panchina del Venezia. "Sarebbe stato stimolante continuare con la Cremonese in Serie A, ma il contratto era finito, la società ha deciso in maniera diversa. Ne ho preso atto e mi sono guardato attorno". "Teniamo tutti a fare la Serie A, mi sarebbe piaciuto rimanere e giocarmi le mie carte nella massima serie. Non è stato possibile. Credo che Pippo abbia scelto di andare a Palermo e provare un'altra esperienza. Purtroppo funziona così. La soddisfazione che ho negli ultimi anni è quella di aver vinto tanto, quattro campionati negli ultimi sette anni. Mi piacerebbe allenare in A, ma dipende dalle scelte degli altri".