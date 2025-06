Mario Rui potrebbe tornare in Italia. Dopo essere rimasto svincolato in seguito all'esperienza con la maglia del Napoli, il terzino portoghese è pronto a rimettersi in gioco e potrebbe farlo nuovamente in Serie A. Infatti, secondo Orazio Accomando, Mario Rui ha avuto contatti con diversi club di A, tra i quali c'è anche il Cagliari, che cerca il sostituto del partente Augello, ma non solo.