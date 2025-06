Al Hilal, non solo Theo: pronta una nuova offerta per Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da decidere. Se da una parte l'attaccante nigeriano ha sul tavolo una ricca offerta da parte del Galatasaray, dall'altra potrebbe arrivare un rilancio da parte dell'Al Hilal. Nonostante il rifiuto di qualche settimana fa, il club saudita non sembra voler mollare nella corsa al centravanti del Napoli per regalarlo a Simone Inzaghi. Presto una nuova offerta al calciatore con un contratto ancora più ricco di quello precedente. La Juve, per ora, resta sullo sfondo.