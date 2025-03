Inter, Bisseck: "Al 100% convinto di restare, pochi posti meglio di qui"

Yann Bisseck ha detto chiaro e tondo cosa di aspetta dal futuro. Che sarà ancora all'Inter dopo il prolungamento del contratto. "Se non fossi stato convinto al 100% di voler giocare qui a lungo, non avrei prolungato il mio contratto. Se si guarda oggettivamente al panorama calcistico, non credo che ci siano molti posti in cui giocare a calcio meglio. Sia nello sport che nella vita qui a Milano. Ora sono arrivato a un punto in cui le persone amano davvero trascorrere del tempo insieme", ha detto ai tedeschi di Bild.