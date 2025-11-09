Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter, attenta: il Liverpool pronto a offrire oltre 100 milioni per Bastoni

09 Nov 2025 - 11:00
Alessandro Bastoni dall'Atalanta all'Inter per 31.1 milioni © IPA

Alessandro Bastoni dall'Atalanta all'Inter per 31.1 milioni © IPA

L'Inter sta lavorando per ridisegnare la propria difesa in vista delle prossime sessioni di mercato, ma le riflessioni della dirigenza di Viale della Liberazione dovranno tenere conto anche del futuro di Alessandro Bastoni. Nonostante il club lo consideri intoccabile, la situazione potrebbe cambiare a causa di un interesse clamoroso proveniente dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il Liverpool ha messo gli occhi sul difensore italiano e si prepara a presentare un'offerta "monstre".

Il Liverpool all'assalto: 100 milioni per Bastoni

 Il club inglese, che sta affrontando una crisi a livello difensivo, vede in Alessandro Bastoni il rinforzo ideale per ridare futuro al proprio reparto arretrato. L'investimento sarebbe tra i più consistenti della storia dei Reds. La volontà è quella di presentare un'offerta all'Inter che, secondo Il Giorno, sarà di oltre 100 milioni di euro.

La posizione dell'Inter: intoccabile ma...

 Attualmente, l'Inter considera Bastoni tecnicamente intoccabile. Il difensore ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 5,5 milioni di euro annui, che lo colloca tra i top della rosa. Da Viale della Liberazione ribadiscono che non c'è alcuna volontà di prendere in considerazione una cessione. Tuttavia, in caso di arrivo di una cifra così eccezionale, il club sarà costretto a valutarne seriamente il da farsi.

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Sandro Tonali (Newcastle)

Tonali sul futuro: "Non voglio dire che resto 10 anni e andarmene dopo due"

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
ROBERT LEWANDOWSKI, 37; BARCELLONA; VdM: 10 MLN
12:04
Il sogno del Milan per l'attacco è solo uno: Robert Lewandowski
Alessandro Bastoni dall'Atalanta all'Inter per 31.1 milioni
11:00
Inter, attenta: il Liverpool pronto a offrire oltre 100 milioni per Bastoni
10:20
Pellegrino sull'interesse del Milan: "Bello che si parli di una squadra del genere"
08:52
Inter: dirigenza al lavoro per il rinnovo di Carlos Augusto
23:24
PSG, Hakimi ko. Luis Enrique: "Sempre attenti sul mercato"