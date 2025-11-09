Inter, attenta: il Liverpool pronto a offrire oltre 100 milioni per Bastoni

Alessandro Bastoni dall'Atalanta all'Inter per 31.1 milioni © IPA
L'Inter sta lavorando per ridisegnare la propria difesa in vista delle prossime sessioni di mercato, ma le riflessioni della dirigenza di Viale della Liberazione dovranno tenere conto anche del futuro di Alessandro Bastoni. Nonostante il club lo consideri intoccabile, la situazione potrebbe cambiare a causa di un interesse clamoroso proveniente dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato da Il Giorno, il Liverpool ha messo gli occhi sul difensore italiano e si prepara a presentare un'offerta "monstre".
Il club inglese, che sta affrontando una crisi a livello difensivo, vede in Alessandro Bastoni il rinforzo ideale per ridare futuro al proprio reparto arretrato. L'investimento sarebbe tra i più consistenti della storia dei Reds. La volontà è quella di presentare un'offerta all'Inter che, secondo Il Giorno, sarà di oltre 100 milioni di euro.
Attualmente, l'Inter considera Bastoni tecnicamente intoccabile. Il difensore ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2028 con un ingaggio da 5,5 milioni di euro annui, che lo colloca tra i top della rosa. Da Viale della Liberazione ribadiscono che non c'è alcuna volontà di prendere in considerazione una cessione. Tuttavia, in caso di arrivo di una cifra così eccezionale, il club sarà costretto a valutarne seriamente il da farsi.