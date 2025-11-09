Inter, attenta: il Liverpool pronto a offrire oltre 100 milioni per Bastoni

Il club inglese, che sta affrontando una crisi a livello difensivo, vede in Alessandro Bastoni il rinforzo ideale per ridare futuro al proprio reparto arretrato. L'investimento sarebbe tra i più consistenti della storia dei Reds. La volontà è quella di presentare un'offerta all'Inter che, secondo Il Giorno, sarà di oltre 100 milioni di euro.