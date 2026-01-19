Inter, Akanji: "Tornare al Manchester City? Nessuna chiamata"

"L'Arsenal fa parte tra le migliori d'Europa. Non la migliore, ma tra le migliori. Sarà una bella sfida, domani. E sono fiducioso per noi, siamo pronti". Così il difensore dell'Inter Manuel Akanji nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l'Arsenal. "Hanno tanti buoni giocatori che possono tappare i buchi lasciati dagli infortuni quindi sicuramente hanno un rendimento molto costante, importante per essere competitivi", ha aggiunto il centrale svizzero che alla domanda su un suo possibile ritorno al Manchester City ha replicato: "No, non c'è mai stato il rischio che il City mi richiamasse".