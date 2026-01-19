Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Inter, Akanji: "Tornare al Manchester City? Nessuna chiamata"

19 Gen 2026 - 16:14

"L'Arsenal fa parte tra le migliori d'Europa. Non la migliore, ma tra le migliori. Sarà una bella sfida, domani. E sono fiducioso per noi, siamo pronti". Così il difensore dell'Inter Manuel Akanji nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l'Arsenal. "Hanno tanti buoni giocatori che possono tappare i buchi lasciati dagli infortuni quindi sicuramente hanno un rendimento molto costante, importante per essere competitivi", ha aggiunto il centrale svizzero che alla domanda su un suo possibile ritorno al Manchester City ha replicato: "No, non c'è mai stato il rischio che il City mi richiamasse". 

Ultimi video

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

00:45
Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

Accomando: "Intrigo di mercato su Zirkzee"

00:52
Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

Accomando: "Napoli, le novità su Lang e Lucca"

00:49
Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

01:17
Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

Accomando: "Roma, un difensore top dalla Premier"

00:32
Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

Accomando: "Rinnovo Maignan, febbraio decisivo"

01:26
Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

00:50
Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

Raimondi: "Zirkzee scontento, la Roma resta vigile"

01:40
Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

00:50
Raimondi. "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

Raimondi: "L'Inter blinda Pio, Fofana più vicino al Fenerbahce"

00:46
Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

Accomando: "Napoli, puzzle mercato: Lucca e Lang in uscita"

01:24
Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

Accomando: "Malen è arrivato a Roma. Juventus-Mingueza, prove di accordo per gennaio"

01:25
Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

Accomando: "Fofana, avanti con il Milan. La verità su un clamoroso ritorno all'Inter"

01:25
Roma, le mosse dopo Malen

Roma, le mosse dopo Malen. E la Juve aspetta Mingueza

01:25
Milan, Fofana incedibile

Il Galatasaray guarda in Italia: piacciono Fofana e Frattesi

01:28
CLIP ORAZIO ACCOMANDO SU MERCATO TURCO 14/1 SRV

Calciomercato: Lookman-Frattesi, la Turchia all'assalto della Serie A

I più visti di Mercato

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Raimondi: "Juve, idea Mateta. Lang la chiave per El Nesyri"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Su Maignan, Milan fiducioso"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Accomando: "Mateta-Juve, arriva la risposta"

Chievo-Douglas Costa, tutto vero: ha firmato ed è pronto all'esordio in Serie D

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Raimondi: "Milan, nome nuovo per il futuro. La Premier vuole Frattesi"

Dai disastri con lo United alla Serie A: Maguire offerto a cinque squadre

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:29
Genoa, ecco il portiere: è fatta per Bijlow del Feyenoord
17:28
Izzo rompe col Monza, su di lui c'è l'Avellino
17:11
Bari, ecco il nuovo allenatore: ufficiale il ritorno di Longo
16:43
Manchester City, ufficiale l'acquisto di Guéhi dal Crystal Palace
16:14
Inter, Akanji: "Tornare al Manchester City? Nessuna chiamata"