In Spagna sono sicuri: difficoltà con Suarez, l'Atletico pensa a Dzeko

MERCATO

L'arrivo di Morata a Torino per visite mediche e firma con la Juve sembrava aver stoppato definitivamente il giro di attaccanti che riguarda anche Suarez, Dzeko e Milik, ma una notizia proveniente dalla Spagna potrebbe far ripartire il valzer. Il passaggio del Pistolero all'Atletico Madrid è infatti tutt'altro che scontato e stando a quanto scrivono i media iberici i Colchoneros starebbero pensando a Edin Dzeko, che aveva già le valigie pronte per lasciare Roma. Se il bosniaco lascerà davvero la Capitale, il suo posto vorrebbe preso da Milik, che è in uscita dal Napoli.

Ma andiamo con ordine: fino a poche ore fa il passaggio di Luis Suarez (al centro di una bufera per il suo esame a Perugia) all'Atletico sembrava scontato, ma ora la situazione si sarebbe decisamente complicata. Secondo Onda Cero, il Barcellona non avrebbe infatti alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente alla Liga e alla Champions League e per questo motivo non permetterebbe al 33enne uruguaiano di unirsi agli uomini di Diego Simeone. Una decisione che avrebbe fatto infuriare il Pistolero, che ora minaccerebbe di restare da "separato in casa".

L'Atletico però dal canto suo ha appena ceduto Morata alla Juventus, ha bisogno di un attaccante e non ha tempo di aspettare. Ecco perché, come riporta il direttore di AS Tv Javier Matallanas, i Colchoneros starebbero considerando l'idea di virare sul numero 9 della Roma. Tra i nomi che circolano c'è anche quello di Edinson Cavani, ma il bosniaco sarebbe il preferito di Simeone e se arrivasse davvero in Spagna la Roma potrebbe finalmente chiudere per Milik, che al momento vive un braccio di ferro con il Napoli.

Il valzer delle punte non è ancora finito e ancora una volta ruota tutto intorno a Luis Suarez.