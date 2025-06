Immobile torna in Italia? Primi contatti con il Bologna

Ciro Immobile potrebbe tornare in Italia. Dopo le voci che lo vedevano vicino a un possibile approdo al Milan, l'ex capitano della Lazio è finito nel mirino del Bologna. Sfumato Dzeko, i rossoblu sono a caccia di un attaccante di riserva e proveranno a riportare Immobile in Italia. Da sciogliere, però, c'è il nodo ingaggio: in Turchia Immobile guadagna 6,5 milioni di euro all'anno, cifre eccessive per il Bologna. Nel frattempo, l'attaccante ha aperto alla destinazione.