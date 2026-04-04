Il retroscena di Palladino: "Ho fatto una chiacchierata con la Juve, ma poi... "

Adesso alla guida dell'Atalanta, Raffaele Palladino poteva anche finire alla guida della Juventus. Lo ha raccontato lo stesso tecnico in un'intervista concessa al Corriere della Sera: "A inizio stagione ho rifiutato diverse offerte dall'estero perché pensavo all'Atalanta - ha svelato -. Ci tenevo e per mia fortuna è arrivata. Con la Juve abbiamo fatto una chiacchierata, poi loro hanno scelto un grande allenatore come Spalletti".