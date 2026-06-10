Monza, Bianco cambia idea e saluta: è in pole per guidare il Pisa

10 Giu 2026 - 15:10
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© X

© X

Il Monza cambia allenatore in Serie A: Paolo Bianco è pronto all'addio dopo la promozione e lo farà per sua scelta, riporta Sky Sport. La decisione segue quella delle dimissioni del direttore sportivo Nicolas Burdisso, arrivata per motivi personali legati al tornare in Argentina. 

Dopo il successo ai playoff contro il Catanzaro, Bianco potrebbe ripartire dal Pisa. Ora è lui in pole per sedersi sulla panchina dei toscani, che proveranno a tornare immediatamente in massima serie dopo la retrocessione dei mesi scorsi. Per il tecnico, sarebbe una missione simile rispetto a quella di un anno fa col Monza.

monza
bianco

Ultimi video

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:25
DICH AUSILIO SU MERCATO DICH

Ausilio: "Mercato? Di sicuro faremo qualcosa in difesa"

00:32
DICH AUSILIO SU CALHANOGLU DICH

Ausilio su Calhanoglu: "Ha un contratto con l'Inter e lo vogliamo tenere"

01:44
Napoli attende Allegri

Napoli attende Allegri

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

I più visti di Mercato

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

Inter-Atalanta, il rilancio che non rilancia abbastanza: Palestra resta dov'è, poi...

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

Yamal doppia Mbappè, solo due Serie A in top 30, Pio l'italiano più caro: i valori di mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:13
Ufficiale, Lucca torna al Napoli: il comunicato del Nottingham Forest
15:10
Monza, Bianco cambia idea e saluta: è in pole per guidare il Pisa
14:15
Barcellona, tentativo per rinnovare il prestito di Rashford
13:16
Leao: "Me ne andrò via contento per aver portato il Milan dove merita"
13:05
Muriqi lascia il Maiorca e fa felice la Lazio: ecco quanto incassano i biancocelesti