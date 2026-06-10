Monza, Bianco cambia idea e saluta: è in pole per guidare il Pisa

Il Monza cambia allenatore in Serie A: Paolo Bianco è pronto all'addio dopo la promozione e lo farà per sua scelta, riporta Sky Sport. La decisione segue quella delle dimissioni del direttore sportivo Nicolas Burdisso, arrivata per motivi personali legati al tornare in Argentina.
Dopo il successo ai playoff contro il Catanzaro, Bianco potrebbe ripartire dal Pisa. Ora è lui in pole per sedersi sulla panchina dei toscani, che proveranno a tornare immediatamente in massima serie dopo la retrocessione dei mesi scorsi. Per il tecnico, sarebbe una missione simile rispetto a quella di un anno fa col Monza.