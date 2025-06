Il Parma pensa già al post Chivu: "De Rossi e Gilardino? Sono nella lista"

Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, ha parlato delle trattative che in questi giorni stanno coinvolgendo il ducali: dal passaggio di Chivu all'Inter, con relativo arrivo di un nuovo allenatore sulla panchina degli emiliani, all'interessamento di tante big per Bonny. L'ex Juve ha inziato dai nomi per la panchina: "De Rossi e Gilardino? Sono nella lista come tanti altri perché, al di là dei profili che già seguivamo, abbiamo avuto proposte da tante persone che vedono Parma come realtà importante. La società condivide il nostro operato, ha compreso cosa è successo. Non abbiamo nessuna fretta di fare scelte. Abbiamo recuperato giocatori da infortuni, avremo rientri dai prestiti, non dovremo cambiare tanto l'organico e quindi ci concentreremo sull'allenatore, ma con calma, non sarà un qualcosa che avverrà nel giro di poche ore". Poi l'ad ha parlato di Bonny, uno dei calciatori del Parma più cercati sul mercato: "Ha tanti club su di lui, è qui da qualche anno e ha qualità importanti. Non ostacoleremo eventuali trattative, ma ne faremo una serrata per rispettare le nostre esigenze"