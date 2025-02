Il Palmeiras vuole Vitor Roque

L'avventura di Vitor Roque in Europa potrebbe già essere ai titoli di coda. Il talento brasiliano, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, potrebbe ritornare in patria: su di lui c'è forte il Palmeiras. Solo un anno fa il classe 2005 si trasferiva dall'Atletico Paranaense al Barcellona per 30 milioni di euro. Dopo 6 mesi in Catalogna, chiuso da un Lewandowski stellare, "Tigrinho" si è passato al Betis in cerca di più continuità. Anche qui però il classe 2005 non è riuscito a imporsi. Ora, con l'arrivo di Antony a Siviglia, le cose sono peggiorate ulteriormente per Roque che sembra aver definitivamente perso il posto.