Il padre di Nico Paz con Javier Zanetti negli Usa: partita dell'Argentina e... concerto

Ultima uscita insieme a Dallas, alla vigilia di Argentina-Giordania. Zanetti e Paz senior hanno seguito, con le rispettive mogli, il concerto della band Ciro y Los Persas, particolarmente legata proprio alla nazionale di Scaloni. L'incontro è stato testimoniato direttamente da Pablo Paz, che ha postato la foto dei quattro insieme con le magliette dell'Argentina dello stesso Zanetti e di Nico (numero 8 e 18 rispettivamente) sul suo profilo Instagram.