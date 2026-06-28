Il padre di Nico Paz con Javier Zanetti negli Usa: partita dell'Argentina e... concerto

28 Giu 2026 - 09:21
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L'amicizia tra Javier Zanetti e Pablo Paz, padre e agente di Nico, non si spegne. Nonostante la decisione del Como di riacquistare il talento argentino e quindi di anticipare una possibile mossa dell'Inter di Zanetti, gli ex compagni proprio con la nazionale albiceleste restano legatissimi anche pubblicamente. 

Ultima uscita insieme a Dallas, alla vigilia di Argentina-Giordania. Zanetti e Paz senior hanno seguito, con le rispettive mogli, il concerto della band Ciro y Los Persas, particolarmente legata proprio alla nazionale di Scaloni. L'incontro è stato testimoniato direttamente da Pablo Paz, che ha postato la foto dei quattro insieme con le magliette dell'Argentina dello stesso Zanetti e di Nico (numero 8 e 18 rispettivamente) sul suo profilo Instagram.

Ieri sera, invece, erano entrambi allo stadio per assistere alla terza gara del girone, che ha permesso a Messi e compagni di chiudere a punteggio pieno dopo il primato già blindato. 

Per la cronaca, titolari risparmiati e ampio turnover per Scaloni (9 su 11 "prime scelte" out all'inizio, dentro solo il Dibu Martinez e Lautaro), con Nico Paz titolare a centrocampo e in campo per 61 minuti prima di essere sostiuito da Mac Allister. 

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