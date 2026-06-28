Tris Argentina alla Giordania: in gol Lautaro e ancora Messi. L'Austria riprende l'Algeria al 96'
L'interista apre le danze dal dischetto, tutto facile a Dallas per gli uomini di Scaloni nonostante il turnover. Dall'altra parte il pari accontenta tutte
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L'Argentina già prima nel gruppo J non sbaglia nemmeno con le seconde linee contro la Giordania (già eliminata) e chiude il girone a punteggio pieno. Il 3-1 è servito dalla punizione di Lo Celso e dal primo gol in partita di Lautaro Martinez in un Mondiale, che non sbaglia il rigore del 2-0 alla mezz'ora, mentre chiude i conti un altro calcio piazzato di Messi dopo che Tamari aveva accorciato le distanze.
L'otto volte pallone d'oro entra ancora di più nella storia con il 19esimo gol nella competizione, allungando ulteriormente su Klose dopo il record strappato nei giorni scorsi. Oltre a questo, settimo gol consecutivo in un Mondiale, nessuno come lui.
Per gli uomini di Scaloni, che aveva schierato 9 titolari diversi rispetto alle gare precedenti mantenendo dal 1' solo il Dibu Martinez e Lautaro, era già stabilito l'incrocio con Capo Verde ai sedicesimi. Gara prevista a Miami alla mezzanotte del 4 luglio.
Algeria-Austria, il pari al 96' accontenta tutti
Sei gol e spettacolo nell'altra partita del girone tra Algeria e Austria, per un 3-3 che alla fine accontenta tutti e manda entrambe ai sedicesimi. L'Algeria affronterà la Svizzera, l'Austria se la vedrà con la Spagna.
Rangnick guida il match a lungo, ma rischia tanto sull'ultimo ribaltone. Avanti due volte con Arnautovic e Sabitzer, la squadra di Petkovic risponde prima con Belghali e poi con Mahrez per l'1-1 e il 2-2. Proprio l'ex Manchester City segna ancora al 93' e sembra mettere la parola fine al match e all'esperienza austriaca al Mondiale.
Dall'altra parte entra invece Kalajdzic che trova il 3-3 al 96' con un colpo di testa e spedisce l'Austria ai sedicesimi con anche il secondo posto nel girone.