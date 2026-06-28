Tris Argentina alla Giordania: in gol Lautaro e ancora Messi. L'Austria riprende l'Algeria al 96'

Rangnick guida il match a lungo, ma rischia tanto sull'ultimo ribaltone. Avanti due volte con Arnautovic e Sabitzer, la squadra di Petkovic risponde prima con Belghali e poi con Mahrez per l'1-1 e il 2-2. Proprio l'ex Manchester City segna ancora al 93' e sembra mettere la parola fine al match e all'esperienza austriaca al Mondiale.