Napoli, idea Pepi per l'attacco: ma prima va decifrato il futuro di Lukaku

30 Giu 2026 - 18:44
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C'è un nome nuovo per l'attacco del Napoli di Massimiliano Allegri. Stando a quanto riportato da Radio Marte, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Ricardo Pepi, punta statunitense di proprietà del Psv Eindhoven in questo momento impegnato ai Mondiali. L'eventuale blitz per il giocatore dipende però dalle uscite di Lukaku, il cui futuro è tutto da decifrare, e di Lucca. La doppia uscita potrebbe permettere al Napoli di fare cassa e mettere sul piatto del club olandese un'offerta da 30 milioni di euro. 

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