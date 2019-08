Il mercato in diretta: non perderti gli appuntamenti di Sportmediaset.it

Dove andrà Icardi? Quale il futuro di Dybala? E il Napoli prende Llorente o aspetta ancora Maurito? Il Milan? Arriva la punta per Giampaolo? E così via, con Roma, Lazio, Fiorentina e tutte le altre squadre impegnate nel rush finale di mercato. L'Italia ma non solo, con le grandi big europee ancora intente a vendere e soprattutto comprare. Per conoscere così tutti i movimenti di giornata seguite i punti ora su Sportmediaset.it. da mezzogiorno alle 20 per non perdere le novità in arrivo dall'Hotel Sheraton di Milano, quartier generale del calciomercato in questi ultimi giorni di trattative prima della chiusura di lunedì 2 settembre.