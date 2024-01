Il Galatasaray non molla Icardi: niente Real Madrid

DALLA TURCHIA

L'attaccante argentino di recente era stato accostato sui social anche all'Inter

© Getty Images Per Mauro Icardi il futuro a breve termine è ancora in Turchia. Stando al portale Fotomac, il Galatasaray avrebbe deciso di respingere al mittente qualsiasi offerta per l'attaccante fino a fine stagione, blindando il giocatore nell'immediato e rimandando qualsiasi discorso sulla su una sua possibile cessione a giugno. Di recente Maurito era stato accostato al Real Madrid, a caccia di un sostituto per l'infortunato Vinicius, e sui social anche all'Inter.

Niente cambi di maglia in vista, dunque, per Icardi. Salvo clamorosi colpi di scena, l'ex bomber nerazzurro in questa sessione invernale di mercato non si muoverà dal Gala. Nelle scorse settimane si era parlato di un suo prestito per sei mesi al Real con un maxi ingaggio da 8 milioni di euro, ma ora l'ipotesi sembra tramontata.

Nonostante le pressioni, infatti, i dirigenti del club turco avrebbero deciso di non mollare l'attaccante visto il suo rendimento. In 27 presenze fra campionato e coppe, in questa stagione Icardi finora ha collezionato ben 17 gol e 6 assist. Bottino che ha spinto il Gala a tenersi ben stretto Maurito e a rimandare qualsiasi discorso su una sua possibile partenza a giugno. In scadenza nel 2026, Maurito l'estate prossima infatti potrebbe essere uno dei pezzi più interessanti del mercato. Magari anche per un suo ritorno in Serie A.