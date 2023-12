Bomba dalla Turchia: Icardi al Real Madrid per sei mesi a gennaio

MERCATO

Il bomber del Galatasary sarebbe a un passo dal trasferimento in Spagna, guadagnerebbe 8 milioni più bonus

Mauro Icardi ha ritrovato sé stesso al Galatasaray e dopo un inizio di stagione da 12 gol in 15 partite di campionato e 5 in Champions preliminari compresi, per l'ex capitano dell'Inter potrebbero riaprirsi le porte del grande calcio. Ne sono convinti i media turchi, secondo cui l'attaccante argentino classe 1993 sarebbe a un passo dal firmare con il Real Madrid nel prossimo mercato di gennaio. In difficoltà in attacco tra gli infortuni e la mancanza di un vero numero nove in rosa a parte Joselu, i Blancos avrebbero praticamente chiuso per l'arrivo a Madrid per sei mesi di Maurito, che essendo caduta ogni restrizione per quanto riguarda il calciomercato e le competizioni europee potrebbe scendere in campo negli ottavi di Champions con gli spagnoli.

La 'bomba di mercato' per il momento non trova conferme dirette da parte dei club, ma Radio Marca ha rilanciato la notizia con grande clamore e tornano in mente le parole di uno degli agenti dell'attaccante, Elio Letterio Pino, che a fine novembre aveva dichiarato: "Il Real Madrid non ha fatto alcuna offerta per Icardi, ma stiamo parlando con i responsabili del club. Lunedì andrò a Istanbul per incontrare Erden Timur, vicepresidente del Galatasaray. Ad oggi non c’è ancora un’offerta ufficiale, ma sono a Madrid in questo momento...".

Secondo quanto riportano in Turchia per Icardi, che accetterebbe la destinazione con entusiasmo, sarebbe pronto un contratto da circa 8 milioni più bonus.

