Wanda Nara pubblica il documento che attesta la leucemia

Wanda Nara ha voluto mandare in archivio il suo difficile 2023 pubblicando il documento che attesta la diagnosi della malattia che l'ha colpita negli ultimi mesi: la leucemia. "La mia famiglia, l'unica cosa importante per me, è in salute ed è felice. Cosa posso chiedere di più? Al 2024 chiedo di mantenere uno standard ancora molto alto, non deludermi. Buon anno a tutti voi", ha detto la showgirl e compagna di Mauro Icardi. Il documento datato 24 ottobre 2023 e firmato dal dottor Miguel A. Pavlovsky recita: "Vi informiamo che la paziente Wanda Nara è sotto osservazione presso la Fundaleu da luglio 2023 per una leucemia miloide cronica con una risposta soddisfacente al trattamento somministrato. Effettua visite periodiche in Argentina e in Turchia per controllare la sua malattia".