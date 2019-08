Il Crotone sogna un grande ritorno in attacco per la prossima stagione. Si tratta di Diego Falcinelli, classe ‘91, che proprio con il club calabrese ha vissuto l'anno migliore della sua carriera con 13 reti in 35 presenze nell'anno della Serie A. Il giocatore è in uscita dal Bologna e ha diverse pretendenti in Serie A (Hellas e Brescia) e Serie B (Frosinone). Lo riporta cosenzachannel.it

Tempo reale venerdì 16 agosto