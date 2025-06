Pescara, in forse la permanenza del tecnico Baldini

È già partito il pressing dei dirigenti del Pescara su Silvio Baldini: il tecnico che ha riportato i biancazzurri in serie B dopo quattro anni non ha ancora deciso cosa fare, ovvero se restare o meno alla guida della squadra. La gioia per la promozione è grande, ma una stagione così stressante ha pesato e non poco sull'uomo prima che sul tecnico. Dopo la festa di ieri sera, il tecnico lascerà per qualche giorno l'Abruzzo per tornare a casa nella sua Massa. Staccare la spina fino almeno al weekend per riflettere su cosa fare. Ieri, seduti sullo stesso tavolo Baldini, il presidente Sebastiani e il ds Foggia, sicuramente qualcosa si saranno detti. Troppo presto per avere le idee chiare. Il 66enne tecnico toscano non si nasconde. "Tutti insieme dobbiamo ragionare, anche le compagne dei miei figli, per capire quale è la soluzione per essere tutti felici, contenti ed in armonia. La famiglia per me è tutto e viene prima del calcio". Poi si penserà alla squadra. Molti big andranno via, fra questi il portiere eroe della promozione Alessandro Plizzàri, di proprietà del Venezia.