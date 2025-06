Joaquin Correa al Mondiale per Club col Botafogo

Joaquin Correa riparte dal Botafogo, con cui giocherà anche il Mondiale per Club. In scadenza il 30 giugno 2025 con l'Inter, entro il 10 giugno, giorno in cui scadrà la speciale finestra di mercato aperta dalla Fifa per l'evento, l'attaccante verrà annunciato ufficialmente dal club brasiliano. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, Correa avrebbe già firmato un contratto col Botafogo fino al 31 dicembre 2027 e a breve volerà negli Stati Uniti per aggregarsi al resto del gruppo.