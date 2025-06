Il Marsiglia ha deciso di non riscattare Ismael Bennacer, col centrocampista algerino che farà ritorno al Milan dopo la parentesi francese. Il giocatore ex Empoli, però, potrebbe non disfare le valige. Il ds Tare col tecnico Allegri parleranno delle possibili opzioni per il centrocampista e valuteranno la sua posizione nel progetto rossonero. L'OM, intanto, spingerebbe per un nuovo prestito.