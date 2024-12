Il Bologna avrebbe messo nel mirino Ebenezer Akinsanmiro per il centrocampo, tuttavia la pista appare particolarmente complicata. Come riportato da Il Corriere dello Sport il club rossoblu avrebbe già parlato con l'Inter, proprietaria del cartellino, tuttavia il giocatore è attualmente in prestito alla Sampdoria con diritto di riscatto e controriscatto, una posizione che consente ai blucerchiati di trattenerlo sino a fine stagione.