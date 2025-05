Jonathan Tah ha detto sì al Bayern Monaco: il difensore tedesco è in scadenza di contratto con il Bayer Leverkusen e il prossimo 30 giugno si trasferirà in Baviera a parametro zero. Kompany però vorrebbe Tah prima della naturale scadenza del contratto. Per questo, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nei prossimi giorni ci saranno contatti tra i due club per mettersi d'accordo sul conguaglio che libererebbe il centrale in tempo per il Mondiale per Club.