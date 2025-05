Il Bologna si prepara ad archiviare un'altra annata molto importante e lunedì è già in programma un altro incontro con Vincenzo Italiano per fare il punto sul futuro. Stando alla Gazzetta dello SPort, il club rossoblù sarebbe disposto ad alzare l'offerta economica per convincere il tecnico a restare con un rinnovo fino al 2028 da circa tre milioni di euro a stagione. Il Milan però insiste per avere l'allenatore.