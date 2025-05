Dopo tre stagioni all'Udinese, Jaka Bijol ha le idee chiare sul suo futuro ed è pronto a cambiare aria. "Se mi vedo ancora in bianconero? Sinceramente no - ha spiegato a Telefriuli -. Vorrei fare uno step in avanti, vorrei crescere ancora, vorrei una nuova avventura. In Italia o all’estero? Vediamo come vanno le cose".