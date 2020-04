Il Barcellona ha deciso: Rakitic via in estate. Juve, Inter e Milan in agguato

Le voci provenienti dalla Spagna trovano conferma giorno dopo giorno: Ivan Rakitic è sulla lista dei partenti del Barcellona e questa volta potrebbe davvero approdare in Italia. I blaugrana lo hanno inserito nei cedibili in vista del calciomercato estivo, anche per via del contratto in scadenza 2021: non vogliono perderlo a costo zero tra un anno ma anzi il costo del cartellino, che potrebbe aggirarsi sui 20-25 milioni di euro, dovrà contribuire a finanziare la campagna acquisti di giugno.

L'emergenza coronavirus rischia di creare immobilismo sul mercato estivo del 2020, contemporaneamente rendendo appetibili quei giocatori che andranno in scadenza di contratto a giugno 2021 e che da gennaio potranno già essere messi sotto contratto non pagando un euro di cartellino: ecco i calciatori più interessanti.



















































































