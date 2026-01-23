Hellas Verona, Unai Nuñez verso l'addio: c'è il Valencia

L'avventura di Unai Nuñez all'Hellas Verona rischia di chiudersi prima del previsto. Il difensore è arrivato in estate in prestito dal Celta Vigo, ma ora il club spagnolo starebbe trattando un nuovo prestito con il Valencia. Se da un lato l'accordo tra le due squadre della Liga sembra a un passo, dall'altro sarà molto più difficile convincere i gialloblù: gli uomini di Zanetti sono in piena lotta salvezza e lo stesso tecnico fa molto affidamento sul classe '97.