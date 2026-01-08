Guendouzi, addio alla Lazio: "Meritate trofei, resterete nel mio cuore"

È il momento dei saluti per Matteo Guendouzi. L'avventura del centrocampista francese con l'aquila sul petto si chiude ufficialmente: ad attenderlo c'è la nuova sfida in Turchia con la maglia del Fenerbahce. Prima di voltare pagina, però, il giocatore ha voluto congedarsi dal mondo biancoceleste con un video messaggio pubblicato sui canali ufficiali del club, ripercorrendo il legame nato nell'estate del 2023. Dopo oltre 100 presenze, Guendouzi ha tenuto a ringraziare i tifosi per l'affetto ricevuto fin dal primo istante: "Ricordo bene l'amore del primo giorno all'aeroporto. Siete un popolo straordinario e meritate solo felicità". Il francese non ha nascosto che ci siano stati momenti complicati, ma ha rivendicato la sua onestà professionale: "Non è stato sempre facile, ma sono sempre stato sincero e mi sono dato per questa maglia". Il saluto si chiude con l'augurio più bello: "Spero davvero che la Lazio possa vincere dei trofei, perché merita molto più di quello che stiamo facendo ora".