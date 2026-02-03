De Sciglio rivela: "Mi voleva il Liverpool, ma ho scelto la Juventus"
Nel corso di un'intervista al Corriere della Sera, Mattia De Sciglio ha rivelato un retroscena di mercato risalente all'estate 2017. Queste le parole dell'ex difensore di Milan e Juve: "Mi voleva anche il Liverpool, ma ho scelto Torino. In panchina c’era Allegri e la squadra era davvero forte. E il trovarmi in uno spogliatoio di campioni, dopo aver giocato anche un Europeo da protagonista, è stata una bella rivincita dopo il periodo difficile che avevo vissuto".