Gravina: "Blocco Napoli? Difficile applicare richiesta a mercato in corso"

"La richiesta del Napoli" contro il mercato a saldo zero "seguiva un principio di buonsenso, ma andava articolata correttamente. L'unica perplessità che avevo è che il principio è giusto, ma applicarlo a mercato aperto avrebbe generato un principio di sperequazione per chi aveva già operato. Non si poteva pensare a pochi giorni dalla chiusura di mercato a una modifica di questo tipo". Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, nella conferenza stampa in seguito al Consiglio Federale.