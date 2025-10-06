Gerrard favorito per la panchina dei Rangers

Steven Gerrard potrebbe fare ritorno sulla panchina dei Rangers. Secondo quanto riporta il Guardian, la leggenda del Liverpool sarebbe tra i favoriti per sostituire Russell Martin, appena esonerato, alla guida degli scozzesi. L'ex centrocampista inglese aveva vinto la Scottish Premiership con i Rangers nella stagione 2020-21, poi due parentesi non felici tra Aston Villa in Premier e Al Ettifaq in Arabia Saudita. Ora è svicnolato e i tifosi scozzesi potrebbero vedere di buon occhio un suo ritorno sulla panchina dei Rangers.