Barça, Carragher boccia Araujo: "Dovrebbero venderlo..."

Jamie Carragher, leggenda del Liverpool, è stato molto critico nei confronti di Ronald Araújo, difensore del Barcellona, dopo le recenti prestazioni deludenti. L'ex centrale inglese crede che l'uruguaiano non abbia la qualità per stare a questi livelli e che i blaugrana farebbero meglio a sbarazzarsene: "Ogni volta che il Barcellona affronta un avversario d'élite, Araújo si spegne, e questo costa caro alla squadra. Se il club vuole fare un passo avanti, dovrebbe cederlo senza esitazione".