Genoa, ufficiale Retegui: quadriennale per l'attaccante italo-argentino

IL RINFORZO

L'attaccante della nazionale italiana sbarca in Serie A dal Boca Juniors

Mateo Retegui è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Dopo giorni di attesa, tra trattative prolungate e visite mediche già espletate dall'attaccante, è arrivata finalmente anche l'annuncio ufficiale per l'italo-argentino che sbarca in Serie A agli ordini di mister Alberto Gilardino. "Un nuovo Re è in città", l'annuncio del Grifone, che aveva accolto l'attaccante nelle scorse ore tra visite mediche e successiva firma sul contratto che legherà la punta ai liguri per i prossimi 4 anni.

L'italo-argentino sarà quindi il nuovo numero 9 del Grifone per la prossima stagione. Cercato con grande insistenza e strappato alcon un'offerta importante da 12 milioni,andrà a rinforzare il reparto offensivo dei rossoblù cercando di rimanere anche nei radar diper la maglia azzurra in vista di Euro 2024. Obiettivi ambiziosi nel segno di, per un giocatore già presentato da "Re" in quel di Genova.

