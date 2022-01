Genoa, ufficiale: esonerato Shevchenko

L'ANNUNCIO

A Firenze in panchina andrà Konko, aiutato nella guida tecnica da Murgita, poi avanti per chiudere per Labbadia

"Il Genoa Cfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall’incarico. Il Club ringrazia l’allenatore e il suo staff per il lavoro svolto con impegno in questi mesi". Con questo comunicato il Genoa annuncia a sorpresa che l'avventura dell'ex Pallone d'Oro (che aveva firmato un triennale) sulla panchina rossoblù è già finita, a Firenze in panchina andranno Konko e Murgita, poi avanti per chiudere con Bruno Labbadia, che diventerebbe il quarto allenatore sotto contratto dopo Maran, Ballardini e appunto Sheva.

L'ex attaccante del Milan, esonerato proprio dopo la sconfitta ai supplementari contro i rossoneri in Coppa Italia, aveva preso il posto di Ballardini a inizio novembre firmando un accordo fino al 30 giugno 2024 e lascia senza aver vinto nemmeno una partita in Serie A alla guida dei liguri (3 punti in 10 partite).

Al suo posto il Genoa non richiamerà Davide Ballardini e Rolando Maran, anche loro sotto contratto con il club, ma sta lavorando all'arrivo di Bruno Labbadia, 56enne tedesco ma di origini italiane, che in carriera ha allenato soltanto in Germania ma è stato sulla panchina di tante squadre di prestigio come Bayer Leverkusen, Amburgo, Stoccarda, Wolfsburg e Hertha Berlino, che lo ha esonerato nel gennaio del 2021.

In attesa di chiudere per l'ex attaccante che vinse un campionato col Bayern, a Firenze contro la Fiorentina andrà in panchina l'ex Lazio Abdoulay Konko, assistito da Roberto Murgita.