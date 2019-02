Genoa, Perinetti e l’acquisizione di Sturaro: “Un’operazione intelligente”

08/02/2019

L’acquisto di Stefano Sturaro da parte del Genoa per ben 16,5 milioni di euro ha stupito tutti gli appassionati del calcio. Un investimento importante per un calciatore che da settembre ad oggi non è ancora mai sceso in campo: ne allo Sporting Lisbona, ne in Liguria sotto la gestione Prandelli. L’operazione ha scatenato anche tanta ironia sui social ma a spiegare il senso di questo trasferimento, il più costoso della storia del Genoa, ci ha pensato Giorgio Perinetti, ds del Grifone: “Sturaro è un investimento importante sul futuro, per noi una gratificazione. Le valutazioni economiche su di lui lasciano un po’ il tempo che trovano, fanno effetto. Noi dobbiamo guardare all’investimento, ai rapporti, alle collaborazioni. Siamo convinti di aver fatto un’ottima operazione".