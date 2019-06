Genoa: Andreazzoli il nuovo allenatore

14/06/2019

Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore del Genoa. L'ex tecnico dell'Empoli, fino all'ultima giornata della passata stagione in lotta proprio con il Grifone per non retrocedere, ha firmato un contratto biennale fino al 30 giugno 2021 e prenderà in mano la squadra a partire dal primo luglio. Prende il posto di Cesare Prandelli, a cui non è stato rinnovato il contratto. Lo ha annunciato il club ligure sul proprio sito ufficiale.