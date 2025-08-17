Logo SportMediaset
Mercato

Udinese: pressing continuo per Zaniolo

17 Ago 2025 - 18:29

L'Udinese non molla la pista per Nicolò Zaniolo e i contatti con il Galatsaray sono avviati e costanti: i friulani sarebbero disposti a prendere in prestito il centrocampista azzurro, unico problema rappresentato dall'ingaggio molto alto. 

Koné all'Inter, e Lookman? Marotta va all'all-in, l'Atalanta rischia di restare spiazzata

Chiesa e il gol che riscrive il suo futuro: tra Serie A e la permanenza a Liverpool

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Il Liverpool annuncia Leoni, il difensore dei record: "Impossibile dire di no, sono davvero felice"

20:07
Asensio torna all'Aston Villa: il Psg incassa 15 milioni
19:42
Il Marsiglia rivuole Bennacer: contatti con il Milan
19:02
Calabria riparte dal Panathinaikos: ha firmato un triennale: "Felice di questa nuova avventura"
18:47
Napoli, appuntamento col Siviglia per Juanlu Sanchez
18:29
Udinese: pressing continuo per Zaniolo