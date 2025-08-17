Udinese: pressing continuo per Zaniolo

L'Udinese non molla la pista per Nicolò Zaniolo e i contatti con il Galatsaray sono avviati e costanti: i friulani sarebbero disposti a prendere in prestito il centrocampista azzurro, unico problema rappresentato dall'ingaggio molto alto.
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Commenti (0)