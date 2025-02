"Balotelli? Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara. Si allena, è in lista, ci sono ancora alcuni mercati aperti e vediamo quello che si potrà fare". Così il ds del Genoa Marco Ottolini a Il Secolo XIX - Mario ha voglia di giocare ancora, lavoriamo per trovare una soluzione". Sul futuro di Gudmundsson: "Se la Fiorentina lo riscatterà? Hanno la possibilità di farlo, non l’obbligo. A fine stagione ci vedremo e ne parleremo, se non lo riscattano dal primo luglio tornerà al Genoa".