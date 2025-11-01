Logo SportMediaset

Mercato

Genoa, addio a sorpresa di Vieira

01 Nov 2025 - 09:55
© IPA

© IPA

Dietrofront a sorpresa di Patrick Vieira che dopo una notte di riflessioni ha deciso di lasciare il Genoa nonostante ieri avesse guidato la squadra durante l'allenamento del pomeriggio. Il tecnico aveva incassato la fiducia dei giocatori e del nuovo direttore sportivo e sarebbe andato in panchina contro il Sassuolo lunedì sera ma questa mattina ha comunicato la sua decisione al club e le parti sono ora al lavoro per una risoluzione consensuale. La panchina potrebbe essere affidata a Mimmo Criscito (che guiderà la seduta di questa mattina) con Roberto Murgita per una soluzione ad interim. 

In mattinata, il Genoa Cfc con una nota ha ufficializzato l'addio di Vieira, che "non è più l'allenatore della prima squadra". La società, si legge nella nota "desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale". Contestualmente il club ha annunciato di aver affidato la guida ad interim ad un tandem di allenatori, Roberto Murgita e Domenico Criscito. 

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

Terremoto in casa Genoa: rescissione per Ottolini, la Juventus attende

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Juve su Spalletti, il tecnico ha cambiato idea? "Difficile pensare di giocare contro il Napoli"

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

12:15
Amorim, assist alla Roma per Zirkzee? "L'anno del Mondiale chi gioca meno..."
11:35
Real Madrid, Alaba ai saluti: andrà via a zero
10:30
Inter, Diouf non convince: idea Frendrup per gennaio
09:55
Genoa, addio a sorpresa di Vieira
08:57
Fiorentina: Mandragora rinnova per altri tre anni