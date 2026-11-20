L'Inter a fine stagione potrebbe perdere Alessandro Bastoni che continua a piacere molto al Barcellona. Matteo Moretto ha spiegato come "le trattative con il rinnovo con l'Inter vanno a rilento e confermo un'altra volta che Deco stravede per lui" aggiungendo anche un retroscena sulla scorsa estate "l'anno scorso il Barcellona si era mosso concretamente incontrando gli agenti di Bastoni e informandosi sui costi ed è stato davvero vicino a prenderlo anche perché le parti non erano così distanti. Poi però i blaugrana hanno deciso di investire i soldi altrove. Ci riproveranno".